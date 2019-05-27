Как найти лидеров мнений в социальных сетях
С таким докладом выступит заместитель генерального директора коммуникационного агентства «Comunica» Оксана Резник на конференции «Social Media Fest-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня.
В докладе:
- Определение понятий лидеры мнений, микро и макроинфлюэнсеры, промоутеры и детракторы,
- Методики измерения релевантности и влияния в социальных сетях,
- Стратегии и тактические приёмы использования лидеров мнений в брендах,
- Эффективные механики для развития бренда,
- Критерии эффективности использования лидеров мнений в социальных сетях.
Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.
Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:
– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года,
– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,
– Где брать инфоповоды для соцстей,
– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,
– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,
– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,
– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,
– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали,
– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,
– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.
Темы мастер-классов:
– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,
– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,
– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.
Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Павел Борисов, Наталья Баршева, Александр Сирач, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.
Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте.
Официальная площадка конференции - Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС. Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)