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17:40   27 Мая 2019
Россия

Как найти лидеров мнений в социальных сетях

Как найти лидеров мнений в социальных сетях

С таким докладом выступит заместитель генерального директора коммуникационного агентства «Comunica» Оксана Резник на конференции «Social Media Fest-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня.

В докладе:

- Определение понятий лидеры мнений, микро и макроинфлюэнсеры, промоутеры и детракторы,  

- Методики измерения релевантности и влияния в социальных сетях,  

- Стратегии и тактические приёмы использования лидеров мнений в брендах,  

- Эффективные механики для развития бренда,  

- Критерии эффективности использования лидеров мнений в социальных сетях.

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.

Как найти лидеров мнений в социальных сетях

Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:

– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года,

– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,

– Где брать инфоповоды для соцстей,

– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,

– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,

– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,

– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,

– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали,

– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,

– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Темы мастер-классов:

– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,

– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,

– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Как найти лидеров мнений в социальных сетях

Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Павел Борисов, Наталья Баршева, Александр Сирач, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте.

Официальная площадка конференции - Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС. Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7  (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)

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Автор: Анна Манц
#москва #smmfest2019

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