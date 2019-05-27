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17:28   27 Мая 2019
Россия

Почти пять млрд рублей выделят заводу по производству метанола в Приамурье

Почти пять млрд рублей выделят заводу по производству метанола в Приамурье

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник, 27 мая, сообщил, что из федерального бюджета планируют выделить около пяти миллиардов рублей на строительство инфраструктуры для создания предприятия по производству метанола в Амурской области. По его словам, частные инвестиции составят 49 миллиардов рублей.

Под председательством Трутнева прошло заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, в ходе которого обсудили планы строительства предприятия по производству метанола на территории опережающего развития «Свободный», расположенной в Амурской области. Подкомиссия единодушно поддержала проект и одобрила выделение денег. 

«Планируется создание 270 новых рабочих мест. Это важное предприятие, чтобы продолжать развитие РФ, Дальнего Востока и Амурской области», — объяснил Трутнев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#завод #приамурье #общество #метанол

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