Турция отправила боевикам в Идлибе оружие и подкрепление
В провинцию Идлиб из Турции в очередной раз доставили большую партию вооружений и техники для боевиков коалиции «Фронт национального освобождения». Они выступают ключевыми союзниками террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».
Как сообщает Reuters, также в идлибскую зону деэскалации перебросили протурецкие незаконные вооруженные формирования, контролирующие Африн.
After #HTS realized that it could not fight alone against #SAA, a large #NLF convoy (supported by #Turkey) entered Idlib province. #HTS + #NLF launched an offensive counter on #Kafarnabouda implicating (special forces #HTS). #Syria pic.twitter.com/ubREAEgQYn— Strategic News (@StrategicNews1) May 21, 2019
Информация о поставках боевикам техники из Турции неоднократно подтверждались фотографиями в соцсетях. Сообщения о поставках начались, когда Сирийская арабская армия готовилась к повторному штурму города Кафр-Набуда в провинции Идлиб. К полудню 26 мая «Силы Тигра» взяли этот пункт, однако атаки боевиков не прекратились.
Военный эксперт и главред аналитического центра «Кассад» Борис Рожин прокомментировал «военно-техническое» вмешательство Турции, пишет ФАН.
Турция решила поставить новую технику и подключить «своих» боевиков из Африна в связи с истощением материально-технической базы боевиков, уверен эксперт. Он отметил, что бои за Кафр-Набуду стали крупнейшими и самыми кровавыми за 2019 год.
Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что «поставками» будут пользоваться все группировки боевиков, хотя официально они были предназначены «Фронту национального освобождения».
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