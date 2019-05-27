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17:54   27 Мая 2019
Весь мир

Турция отправила боевикам в Идлибе оружие и подкрепление

Турция отправила боевикам в Идлибе оружие и подкрепление

В провинцию Идлиб из Турции в очередной раз доставили большую партию вооружений и техники для боевиков коалиции «Фронт национального освобождения». Они выступают ключевыми союзниками террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как сообщает Reuters, также в идлибскую зону деэскалации перебросили протурецкие незаконные вооруженные формирования, контролирующие Африн.

Информация о поставках боевикам техники из Турции неоднократно подтверждались фотографиями в соцсетях. Сообщения о поставках начались, когда Сирийская арабская армия готовилась к повторному штурму города Кафр-Набуда в провинции Идлиб. К полудню 26 мая «Силы Тигра» взяли этот пункт, однако атаки боевиков не прекратились.

Военный эксперт и главред аналитического центра «Кассад» Борис Рожин прокомментировал «военно-техническое» вмешательство Турции, пишет ФАН.

Турция решила поставить новую технику и подключить «своих» боевиков из Африна в связи с истощением материально-технической базы боевиков, уверен эксперт. Он отметил, что бои за Кафр-Набуду стали крупнейшими и самыми кровавыми за 2019 год. 

Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что «поставками» будут пользоваться все группировки боевиков, хотя официально они были предназначены «Фронту национального освобождения».

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #идлиб #турция #саа #боевики #хама

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