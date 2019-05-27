Турция отправила боевикам в Идлибе оружие и подкрепление

В провинцию Идлиб из Турции в очередной раз доставили большую партию вооружений и техники для боевиков коалиции «Фронт национального освобождения». Они выступают ключевыми союзниками террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как сообщает Reuters, также в идлибскую зону деэскалации перебросили протурецкие незаконные вооруженные формирования, контролирующие Африн.

Информация о поставках боевикам техники из Турции неоднократно подтверждались фотографиями в соцсетях. Сообщения о поставках начались, когда Сирийская арабская армия готовилась к повторному штурму города Кафр-Набуда в провинции Идлиб. К полудню 26 мая «Силы Тигра» взяли этот пункт, однако атаки боевиков не прекратились.

Военный эксперт и главред аналитического центра «Кассад» Борис Рожин прокомментировал «военно-техническое» вмешательство Турции, пишет ФАН.

Турция решила поставить новую технику и подключить «своих» боевиков из Африна в связи с истощением материально-технической базы боевиков, уверен эксперт. Он отметил, что бои за Кафр-Набуду стали крупнейшими и самыми кровавыми за 2019 год.

Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что «поставками» будут пользоваться все группировки боевиков, хотя официально они были предназначены «Фронту национального освобождения».