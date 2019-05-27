Курганский депутат, опубликовавший полуголые фото, обвинил СМИ в недостатке культуры

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов прокомментировал реакцию ряда СМИ на откровенные фото, которые он выложил в Instagram, в эфире радиостанции «Говорит Москва» 27 мая

«Может, авторы статей имеют недостаточный культурный уровень?», — недоумевает он.

Чиновник предположил, что критикующие не видели произведений Микеланджело и «далеки от древней символики». Источником вдохновения Колташова стала строка из стихотворения Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе»:

«Вот я стою в распахнутом пальто»

На данный момент аккаунт депутата, где была доступна фотосессия, закрыт. На черно-белых фотографиях чиновник был запечатлен с обнаженным торсом. Особый резонанс вызвали снимки, где Колташов изображал фреску «Сотворение Адама» под авторством Микеланджело, а также тот, где он стоял в распахнутом плаще.

Инцидент также прокомментировал ответственный секретарь комиссии партии «Единая Россия» по этике Евгений Ревенко. Он призвал следить за поведением в социальных сетях. Единороссы не вынесут ситуацию на обсуждение.