Глава Счетной палаты РФ Кудрин сообщил о нарушениях в госзакупках

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил в Совете Федерации отчет о работе ведомства за 2018 год: обнаружены нарушения на 772 миллиарда рублей, 38% инцидентов связаны с госзакупками. Об этом Кудрин сообщил в своем Twitter.

Также председатель рассказал и о новой практике в работе Счетной палаты. Теперь если нарушения исправляют сразу, ведомство их не засчитывает.

«Представил в Совфеде отчёт о работе палаты за прошлый год. Провели 419 проверок на 10 789 объектах, выявили нарушений на 772 млрд руб, 38% из них — в госзакупках. Новая практика: если нарушения сразу исправляют — мы их не засчитываем», — написал Кудрин в соцсети.

Он также добавил, что одна из новых задач Счетной палаты — «повысить открытость органов власти». Для этого будут анализироваться информсистемы ведомств и продвигаться политика открытых данных.

«Сами за первые месяцы этого года опубликовали вдвое больше отчетов, чем в прошлом. В том числе и по силовым ведомствам», — заключил Кудрин.

Об этой проблеме глава Счетной палаты говорит не в первый раз. Напомним, в марте Кудрин заявил, что большинство российских министерств и ведомств редко обновляют базы данных, хотя на эти цели ежегодно направляют около 100 миллиардов рублей. По его словам, есть передовые министерства, которые предоставляют читаемые материалы, но у большинства госорганов базы редко обновляются.