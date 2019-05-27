Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

 Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

 Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России
Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

 Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

 Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России
17:20   27 Мая 2019
Россия

Глава Счетной палаты РФ Кудрин сообщил о нарушениях в госзакупках

Глава Счетной палаты РФ Кудрин сообщил о нарушениях в госзакупках

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил в Совете Федерации отчет о работе ведомства за 2018 год: обнаружены нарушения на 772 миллиарда рублей, 38% инцидентов связаны с госзакупками. Об этом Кудрин сообщил в своем Twitter.

Также председатель рассказал и о новой практике в работе Счетной палаты. Теперь если нарушения исправляют сразу, ведомство их не засчитывает.

«Представил в Совфеде отчёт о работе палаты за прошлый год. Провели 419 проверок на 10 789 объектах, выявили нарушений на 772 млрд руб, 38% из них — в госзакупках. Новая практика: если нарушения сразу исправляют — мы их не засчитываем», — написал Кудрин в соцсети.

Глава Счетной палаты РФ Кудрин сообщил о нарушениях в госзакупках

Он также добавил, что одна из новых задач Счетной палаты — «повысить открытость органов власти». Для этого будут анализироваться информсистемы ведомств и продвигаться политика открытых данных. 

«Сами за первые месяцы этого года опубликовали вдвое больше отчетов, чем в прошлом. В том числе и по силовым ведомствам», — заключил Кудрин.

Об этой проблеме глава Счетной палаты говорит не в первый раз. Напомним, в марте Кудрин заявил, что большинство российских министерств и ведомств редко обновляют базы данных, хотя на эти цели ежегодно направляют около 100 миллиардов рублей. По его словам, есть передовые министерства, которые предоставляют читаемые материалы, но у большинства госорганов базы редко обновляются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #экономика #политика #новости #общество #кудрин #счетная палата

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...