Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Суд Москвы признал законным продление ареста 24 украинским морякам, которых в прошлом году задержали за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Об этом 27 мая ТАСС заявили в суде.

«Суд признал законным решение Лефортовского суда», — передает агентство слова собеседника.

В апреле московский суд продлил морякам арест на три месяца. Известно, что следствие по делу закончится 25 августа. По мнению защитников, моряки должны считаться военнопленными.

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили порядок прохождения границы во время следования из Черного в Азовское море. Российским пограничникам пришлось применить оружие для их принудительной остановки. Они задержали корабли, а после доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Всех членов экипажа арестовали и доставили из Симферополя в московское СИЗО.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что все задержанные моряки должны быть освобождены.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду об условиях содержания и состояния здоровья задержанных моряков.