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Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

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17:09   27 Мая 2019
Россия

Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Суд Москвы признал законным продление ареста 24 украинским морякам, которых в прошлом году задержали за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Об этом 27 мая ТАСС заявили в суде. 

«Суд признал законным решение Лефортовского суда», — передает агентство слова собеседника. 

В апреле московский суд продлил морякам арест на три месяца. Известно, что следствие по делу закончится 25 августа. По мнению защитников, моряки должны считаться военнопленными. 

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили порядок прохождения границы во время следования из Черного в Азовское море. Российским пограничникам пришлось применить оружие для их принудительной остановки. Они задержали корабли, а после доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Всех членов экипажа арестовали и доставили из Симферополя в московское СИЗО. 

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что все задержанные моряки должны быть освобождены. 

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду об условиях содержания и состояния здоровья задержанных моряков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #украина

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