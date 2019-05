Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

Совет директоров французской автомобилестроительной корпорации Renault собрался в понедельник, 27 мая, чтобы рассмотреть поступившее предложение от итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) о слиянии на паритетных началах.

Представители Renault и FCA выпустят дополнительное сообщение для информирования рынка о результатах обсуждений. Ранее в понедельник автоконцерн Fiat подтвердил переговоры о слиянии компаний. Представители FCA направили необязывающее письмо совету директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50.

@fcagroup SUBMITS PROPOSAL FOR A TRANSFORMATIVE MERGER WITH @Groupe_Renault TO CREATE PREEMINENT GLOBAL AUTOMOTIVE GROUP https://t.co/4ISN15EvkY pic.twitter.com/VYNd96jOkr

Renault’s Board of Directors has decided to study with FCA the potential 50/50 merger. ▶️ https://t.co/75Ecnflom6