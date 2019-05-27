Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии
Совет директоров французской автомобилестроительной корпорации Renault собрался в понедельник, 27 мая, чтобы рассмотреть поступившее предложение от итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) о слиянии на паритетных началах.
«После рассмотрения условий дружественного предложения FCA, совет директоров решил тщательно изучить возможность такого слияния», — добавили в Renault.
Представители Renault и FCA выпустят дополнительное сообщение для информирования рынка о результатах обсуждений. Ранее в понедельник автоконцерн Fiat подтвердил переговоры о слиянии компаний. Представители FCA направили необязывающее письмо совету директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50.
@fcagroup SUBMITS PROPOSAL FOR A TRANSFORMATIVE MERGER WITH@Groupe_Renault TO CREATE PREEMINENT GLOBAL AUTOMOTIVE GROUPhttps://t.co/4ISN15EvkY pic.twitter.com/VYNd96jOkr— FCA Group (@fcagroup) 27 мая 2019 г.
Renault’s Board of Directors has decided to study with FCA the potential 50/50 merger. ▶️ https://t.co/75Ecnflom6— Groupe Renault (@Groupe_Renault) 27 мая 2019 г.