Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

Совет директоров французской автомобилестроительной корпорации Renault собрался в понедельник, 27 мая, чтобы рассмотреть поступившее предложение от итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) о слиянии на паритетных началах.

«После рассмотрения условий дружественного предложения FCA, совет директоров решил тщательно изучить возможность такого слияния», — добавили в Renault.

Представители Renault и FCA выпустят дополнительное сообщение для информирования рынка о результатах обсуждений. Ранее в понедельник автоконцерн Fiat подтвердил переговоры о слиянии компаний. Представители FCA направили необязывающее письмо совету директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50.