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17:06   27 Мая 2019
Россия

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Тележурналист Владимир Познер считает несправедливым отношение общества к политическому деятелю Анатолию Чубайсу. Его рассуждения на эту тему представлены на сайте Познер Online.

Один из читателей спросил у Познера, смог бы тот застрелить Чубайса и «стать народным героем». Публицист ответил, что многие относится к политику с неприязнью на автомате, даже не зная причину.

Телеведущий сравнил нелюбовь россиян к Чубайсу с непониманием политики Горбачева. Он отметил, что не смотря на то, что Чубайс далеко не «его приятель», отношение к нему в стране абсолютно несправедливое.

Анатолий Чубайс является главой государственной корпорации «Роснано». В 90-е годы он руководил экономической и финансовой политикой в России, стал председателем комитета по управлению госимуществом. По воспоминаниям Егора Гайдара, тогда Чубайс заявил, что занял пост человека, которого в будущем будут обвинять в распродаже России.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #чубайс #политика #познер

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