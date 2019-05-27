Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Тележурналист Владимир Познер считает несправедливым отношение общества к политическому деятелю Анатолию Чубайсу. Его рассуждения на эту тему представлены на сайте Познер Online.

Один из читателей спросил у Познера, смог бы тот застрелить Чубайса и «стать народным героем». Публицист ответил, что многие относится к политику с неприязнью на автомате, даже не зная причину.

Телеведущий сравнил нелюбовь россиян к Чубайсу с непониманием политики Горбачева. Он отметил, что не смотря на то, что Чубайс далеко не «его приятель», отношение к нему в стране абсолютно несправедливое.

Анатолий Чубайс является главой государственной корпорации «Роснано». В 90-е годы он руководил экономической и финансовой политикой в России, стал председателем комитета по управлению госимуществом. По воспоминаниям Егора Гайдара, тогда Чубайс заявил, что занял пост человека, которого в будущем будут обвинять в распродаже России.