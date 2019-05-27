Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против экс-президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело, которое стало уже четвертым по счету. Об этом 27 мая сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший ранее пост заместителя главы администрации бывшего украинского главы Виктора Януковича.

«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти», — написал он в Telegram-канале.

Кроме уже открытых делопроизводств, есть еще десятки подготовленных заявлений, добавил юрист. Однако на ближайшее время работа будет вестись по двум направлениям.

«На усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств», — указано в сообщении.

21 мая Государственное бюро расследований Украины возбудило первое делопроизводство, которое касается провокации на Керченском заливе. Портнов указал, что Порошенко совершил государственную измену, когда решил пожертвовать моряками и ввести военное положение в стране.

Второе расследование начала Антикоррупционная прокуратура Украины на следующий день, 22 мая. Здесь ведомство хочет проверить законность действий пятого президента при распределении должностей в «Центрэнерго». Следствие считает, что обвиняемый мог назначить руководство, чтобы похитить деньги.

И, наконец, третья «уголовка». На этот раз о возможной легализации 300 миллионов долларов при продаже завода. Дело открыло Госбюро расследований 24 мая.