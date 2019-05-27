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16:42   27 Мая 2019
Россия

Речные круизные компании обеспокоило обмеление Волги

Речные круизные компании обеспокоило обмеление Волги

Заместитель гендиректора по туризму компании «Мостурфлот», которая входит в группу «Московское речное пароходство», Светлана Гончарова в понедельник, 27 мая, сообщила, что снижение уровня воды в реке Волга пока не привело к ограничению пассажирского судоходства и не потребовало корректировки маршрутов круизов.

Региональные СМИ информировали, что уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище опустился до чуть более чем 50 метров, что всего на метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров. Светлана Гончарова объяснила, что расписание заходов теплоходов не меняли. По ее словам, подтверждают выполнение всех заявленных графиков, передает РИА Новости.

«Пока отказов и предупреждений ним не присылали», — сказала она.

Однако речные круизные компании все равно обеспокоило обмеление Волги. Хотя сейчас маршруты, которые проложили, действуют, и проблем с прохождением пассажирских судов нет. Представитель «Мостурфлота» напомнила, что в 2013 и 2014 годах туроператоры поменяли маршруты теплоходных круизов и пересадили туристов на суда с меньшей осадкой из-за обмеления Волги, чтобы спасти туристический сезон во время летней навигации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #туризм #общество #волга

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