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16:37   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Бунт заключенных в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе начался во время обыска камер сотрудниками. Об этом сообщает замглавы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Наталья Билак, пишет РИА Новости.

«Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения. На место события прибыли сотрудники прокуратуры Службы безопасности, госслужбы по ЧС, Нацгвардии», — рассказала Билак.

Заключенные не пострадали, но четверых сотрудников колонии пришлось госпитализировать. Осужденные не сбегали, пожар на территории ИК потушен. По факту произошедшего начато служебное расследование.

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Напомним, 27 мая в одесской колонии заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, которые позже были освобождены. В это же время в хозяйственном помещении начался пожар. 

В полиции утверждают, что заключенные пытались захватить административное здание колонии, но слухи о побеге не подтвердились. Пятерых зачинщиков беспорядков вывезли из исправительного учреждения.

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Автор: Александра Леснова
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