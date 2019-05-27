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16:37   27 Мая 2019
Россия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализировали одного из пострадавших

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализировали одного из пострадавших

Одного человека госпитализировали после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе. Об этом сообщил представитель минздрава Ставропольского края.

Ранее в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции. В результате инцидента ранения получили четверо человек, полиция задержала подозреваемого. Двух пострадавших отпустили домой, двух доставили в больницу.

Депутат краевой думы Виктор Лозовой заявил, что нападавший является психически больным. В редакции он потребовал опубликовать свою статью о Сталине, а на отказ это сделать отреагировал атакой на главреда.

Одному из пострадавших в больнице оказали помощь амбулаторно, второго госпитализировали. Угрозы жизни нет.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о нападении на редакцию издания, назвав это вопиющим инцидентом.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #нападение #ставрополь #редакция

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