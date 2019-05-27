Нападение пьяных мужчин на скорую помощь в Новочебоксарске попало на видео

Пьяные молодые люди напали на медиков в Новочебоксарске. Случай попал на видео, которое позже было опубликовано в сети, сообщает 27 мая MK.RU.

Нападение гопников на бригаду скорой помощи в Новочебоксарске. pic.twitter.com/GYeUy0gYSm — Актуальная Россия (@RussiaActually) May 27, 2019

На видео заметно, что один из молодых людей бьет фельдшера. В ответ медик укладывает агрессора на землю. После медика атакуют сразу несколько человек, обидчик фельдшера освобождается и начинает его бить. Его приятели удерживают медработника, который не в силах сдать сдачи, и нападающий этим пользуется.

В описании к видео сказано, что случай произошел в воскресенье, 26 мая, во дворе Новочебоксарска. Изначально скорая приехала, чтобы помочь одному из участников драки — предположительно, человеку с кровью на лице, который также есть на записи.