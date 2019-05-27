Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил, что главная задача вооруженных сил — это проведение выборов в стране. Об этом 27 мая сообщает газета Le Journal du Dimanche, которой Хафтер дал эксклюзивное интервью.

По словам Хафтара, выборы должны быть справедливыми и прозрачными. Он также подчеркнул, что пока в Ливии не будет обеспечена безопасность, местные жители не смогут свободно голосовать. Избирательный процесс сам по себе станет невозможен, считает он.

«Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась», — уверяет он.

При этом он добавил, что власти желают быстрого выхода из ситуации.

Напомним, кризис в Ливии разразился в 2011 году. Тогда свергли и убили Муаммара Каддафри. Сейчас в стране двоевластие: парламент, избранный народом, находится в восточной части страны. Его поддерживает Ливийская национальная армия. В столичном Триполи - на западе страны - сидит правительство Нацсогласия, которое было сформировано при поддержке ЕС и ООН.