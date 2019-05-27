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16:21   27 Мая 2019
Россия

Москалькова выбрала омбудсменов в Липецкой и Белгородской областях

Москалькова выбрала омбудсменов в Липецкой и Белгородской областях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала назначение Ираиды Тихоновой и Александра Панина омбудсменами в Липецкой и Белгородской областях, соответственно. Об этом сообщила ее пресс-служба 27 мая.

Москалькова встретилась с обоими кандидатами перед назначением, уточнили в сообщении.

С Тихоновой Москалькова подняла темы взаимодействия с журналистами и гражданами, актуальные препятствия в области правовой защиты, которые характерны не только для областей, но и для России в целом.

С Паниным они обсудили работу с населением, общественными организациями и государственными органами. Также собеседники разобрали актуальные проблемы в работе региональных уполномоченных по правам человека и другие вопросы правозащиты.

«Аппарат федерального уполномоченного всегда готов оказывать поддержку коллегам из субъектов», — добавили в сообщении.

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Автор: Анна Манц
#омбудсмен #москалькова #липецкаяобласть #белгородскаяобласть

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