Москалькова выбрала омбудсменов в Липецкой и Белгородской областях
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала назначение Ираиды Тихоновой и Александра Панина омбудсменами в Липецкой и Белгородской областях, соответственно. Об этом сообщила ее пресс-служба 27 мая.
Москалькова встретилась с обоими кандидатами перед назначением, уточнили в сообщении.
С Тихоновой Москалькова подняла темы взаимодействия с журналистами и гражданами, актуальные препятствия в области правовой защиты, которые характерны не только для областей, но и для России в целом.
С Паниным они обсудили работу с населением, общественными организациями и государственными органами. Также собеседники разобрали актуальные проблемы в работе региональных уполномоченных по правам человека и другие вопросы правозащиты.
«Аппарат федерального уполномоченного всегда готов оказывать поддержку коллегам из субъектов», — добавили в сообщении.