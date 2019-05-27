Штаб Зеленского планирует создать новую информационную стратегию в Донбассе

В администрации украинского президента хотят разработать новую информационную стратегию для Донбасса. Об этом рассказал замглавы администрации Юрий Костюк, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на эту тему уже проводилась встреча с журналистами, которые знают о ситуации «не из Facebook».

Костюк также рассказал, что он и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко будут заниматься вопросами информационной политики и коммуникациями, департамент информационной политики возглавит Ирина Победонсцева, ранее работавшая директором по развитию студии «Квартал 95».

Ранее сообщалось, что на Украине партию «Слуга народа» возглавил советник президента страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.