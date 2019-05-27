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Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу
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 Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

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16:01   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Штаб Зеленского планирует создать новую информационную стратегию в Донбассе

Штаб Зеленского планирует создать новую информационную стратегию в Донбассе

В администрации украинского президента хотят разработать новую информационную стратегию для Донбасса. Об этом рассказал замглавы администрации Юрий Костюк, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на эту тему уже проводилась встреча с журналистами, которые знают о ситуации «не из Facebook».

Костюк также рассказал, что он и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко будут заниматься вопросами информационной политики и коммуникациями, департамент информационной политики возглавит Ирина Победонсцева, ранее работавшая директором по развитию студии «Квартал 95».

Ранее сообщалось, что на Украине партию «Слуга народа» возглавил советник президента страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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Автор: Ольга Шпакова
#донбасс #украина #политика #зеленский

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