Беглов поручил решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил решить давнюю проблему города — высокий автомобильный трафик на проспекте Энергетиков. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

Петербуржцам давно известна ситуация с «бутылочным горлышком» у железнодорожного переезда в Красногвардейском районе: машины на этом участке дороги перестраиваются на меньшее число полос, из-за чего создается затор. На заседании городского правительства 27 мая Беглов поручил решить вопрос с проблемным переездом до 2020 года.

Такое поручение прозвучало на фоне обсуждения вопросов благоустройства города и транспортного обеспечения. Инициатором инициативы стал сам градоначальник, напомнив присутствующим о постоянных пробках на переезде проспекта.

«Давайте к первому кварталу 2020 года решим эту застарелую проблему, чтобы создать достойные условия для жизни. Надо ускорять процесс. Неправильно, что огромное количество жителей стоит в пробке», — заявил Беглов.

Напомним, 15 мая в ходе выступления в Заксобрании Беглов рассказал о выплаченной ветеранам ВОВ компенсации в честь годовщины Победы, а также доложил петербуржцам о судьбе Пулковской обсерватории.