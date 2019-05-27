Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

 Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА
Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

 Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА
16:05   27 Мая 2019
Политика

Беглов поручил решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Беглов поручил решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил решить давнюю проблему города — высокий автомобильный трафик на проспекте Энергетиков. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

Петербуржцам давно известна ситуация с «бутылочным горлышком» у железнодорожного переезда в Красногвардейском районе: машины на этом участке дороги перестраиваются на меньшее число полос, из-за чего создается затор. На заседании городского правительства 27 мая Беглов поручил решить вопрос с проблемным переездом до 2020 года.

Беглов поручил решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Такое поручение прозвучало на фоне обсуждения вопросов благоустройства города и транспортного обеспечения. Инициатором инициативы стал сам градоначальник, напомнив присутствующим о постоянных пробках на переезде проспекта.

«Давайте к первому кварталу 2020 года решим эту застарелую проблему, чтобы создать достойные условия для жизни. Надо ускорять процесс. Неправильно, что огромное количество жителей стоит в пробке», — заявил Беглов.

Напомним, 15 мая в ходе выступления в Заксобрании Беглов рассказал о выплаченной ветеранам ВОВ компенсации в честь годовщины Победы, а также доложил петербуржцам о судьбе Пулковской обсерватории.

Беглов поручил решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #политика #новости #общество #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...