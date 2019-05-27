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16:09   27 Мая 2019
Россия

Титов предложил наделить бизнес-омбудсменов адвокатскими правами

Титов предложил наделить бизнес-омбудсменов адвокатскими правами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину наделить региональных бизнес-омбудсменов адвокатскими полномочиями. Об этом 27 мая пишет РИА Новости. 

Одной из главных проблем в российском бизнесе остается чрезмерное уголовное преследование. В докладе Титова сказано, что с мая прошлого года поступило более 9800 обращений на этот счет. В 68 случаях бизнес-омбудсмену удавалось прекратить уголовные дела на стадии следствия. 

Титов предлагает наделить его и региональных бизнес-омбудсменов дополнительными правами. Так, речь идет о праве выступать представителями защищаемых субъектов, вступать в дело в качестве защитника (уголовный процесс) и для дачи заключения (арбитражный процесс). 

«Выступать административными истцами, обжаловать вступившие в силу судебные акты (в административном судопроизводстве)», — сказано в сообщении. 

Титов предложил наделить бизнес-омбудсменов адвокатскими правами

Также Титов считает, что уполномоченные должны иметь право посещать места содержания под стражей или лишения свободы без специального на то разрешения. Все бизнес-омбудсмены должны иметь свидетельский иммунитет — то есть их нельзя допрашивать в качестве свидетелей по обстоятельствам, которые стали известны во время работы.

Такие корректировки, по мнению Титова, должны быть внесены в УК РФ, а у Генпрокуратуры должны появиться новые полномочия. 

 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #титов #бизнес #предприниматель

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