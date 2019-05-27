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15:59   27 Мая 2019
Россия

Строительство новых ледоколов начнется на Балтзаводе до конца 2019 года

Строительство новых ледоколов начнется на Балтзаводе до конца 2019 года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о планах начать строительство ледоколов на Балтийском заводе в Петербурге до конца этого года. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

Он выразил надежду, что опыт и возможности Балтзавода будут востребованы. При этом, по его словам, контракты на строительство кораблей пока не заключены, однако это вопрос времени.

Строительство новых ледоколов начнется на Балтзаводе до конца 2019 года

В минувшую субботу на Балтзаводе состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал». Корабли этой серии призваны участвовать в освоении Северного морского пути. Кроме того, эти суда должны стать самыми мощными ледоколами в мире.

Они должны будут обеспечить постоянную навигацию в Арктике, проводить суда, пробивая лед толщиной до трех метров.

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Автор: Виктория Разумовская
#флот #ледокол #оск #балтзавод

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