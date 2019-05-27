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15:26   27 Мая 2019
Россия

Сотрудников газеты «Родина» поранил ножом психически больной человек

Сотрудников газеты «Родина» поранил ножом психически больной человек

Неизвестный напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина», четверо человек ранены. Об этом 27 мая заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

«Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент — человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты», — написал он. 

Владимиров назвал это уголовным преступлением. По его словам, полиция уже задержала нападавшего и проводит все необходимые действия. Губернатор также надеется, что правоохранители быстро выяснят все обстоятельства дела, в том числе преступный мотив. 

Политик заверил родных и близких пострадавших, что жизни сотрудникам газеты ничто не угрожает. С потерпевшими работают медики, им оказывается вся необходимая помощь. Двоих уже отпустили домой. Что касается еще двоих, медики решают вопрос об их госпитализации. 

«Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил он. 

Как сообщает ТАСС, напавший на ставропольских журналистов мужчина психически больной. Он состоит на учете в больнице. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #нападение #журналисты #ставрополь

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