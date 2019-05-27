Лувр закрыли для посетителей из-за забастовки сотрудников

Музей Лувра в Париже закрыли 27 мая из-за протеста сотрудников по обслуживанию посетителей. Об этом сообщили на странице музея в Twitter. В тексте говорится, что сотрудники службы приема и охраны Лувра устроили забастовку в связи с увеличением числа посетителей.

В заявлении профсоюза South Culture Solidaires отмечается, что Лувр задыхается от возросшего числа посетителей, тогда как сам музей больше не стал.

Управление музея подтвердило, что музей сегодня закрыт для посетителей, но забастовку никак не прокомментировало.

⚠ Museum closed today ⚠ Due to a recent increase in visitor numbers, members of the Musée du Louvre’s Reception and Security staff are exercising their right to strike. The museum will therefore remain closed all day today (May 27, 2019). — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) May 27, 2019

В 2018 году Лувр установил рекорд по числу посетителей — его посетили более 10 миллионов человек.