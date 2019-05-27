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15:29   27 Мая 2019
Весь мир

Лувр закрыли для посетителей из-за забастовки сотрудников

Лувр закрыли для посетителей из-за забастовки сотрудников

Музей Лувра в Париже закрыли 27 мая из-за протеста сотрудников по обслуживанию посетителей. Об этом сообщили на странице музея в Twitter. В тексте говорится, что сотрудники службы приема и охраны Лувра устроили забастовку в связи с увеличением числа посетителей.

В заявлении профсоюза South Culture Solidaires отмечается, что Лувр задыхается от возросшего числа посетителей, тогда как сам музей больше не стал.

Управление музея подтвердило, что музей сегодня закрыт для посетителей, но забастовку никак не прокомментировало.

В 2018 году Лувр установил рекорд по числу посетителей — его посетили более 10 миллионов человек.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#париж #забастовка #лувр #весь мир

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