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15:27   27 Мая 2019
Россия

Два теплохода задели друг друга в Москве из-за сильного ветра

Два теплохода задели друг друга в Москве из-за сильного ветра

Два прогулочных теплохода задели друг друга в районе причала Северного речного вокзала Москвы. По предварительной информации, это случилось из-за сильных порывов ветра в понедельник, 27 мая. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, суда получили незначительные повреждения.

«На причале номер 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно», — сообщили агентству.

В понедельник, 27 мая в столице солнечная, но ветреная погода. Воздух прогрелся до 20 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #теплоходы

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