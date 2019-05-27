Титов заявил, что проблема штрафов для бизнеса в РФ остается нерешенной

Российские бизнесмены до сих пор платят большие штрафы, несмотря на снижение числа проверок, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на стенограмму встречи.

Разговаривая с президентом РФ Владимиром Путиным, Титов заявил, что количество проверок снизилось значительно — на 41%.

«Но есть и другая сторона медали. К сожалению, при том, что число проверок снизилось, растут штрафы, то есть их количество», — добавил он.

Таким образом, усилия властей по снижению административной работы на бизнес не возымели эффекта. Финансовая нагрузка продолжает возрастать.

«В общем, пока такое отношение: большинство предпринимателей в целом заявило, они считают, что административная нагрузка на них возросла, даже не снизилась, а возросла», – заявил Титов.

Основной проблемой для ведения бизнеса российские предприниматели называют уголовное преследование. По мнению 80% опрошенных, в России небезопасно заниматься собственным делом.