Россия экспортирует в Северную Африку медицинские технологии 

Компании новосибирского Медтехнопарка к 2020 году выйдут на зарубежные рынки — в их числе государства Северной Африки. Об этом сообщает ФАН.

Гендиректор АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» Екатерина Мамонова рассказала, что направления по экспорту медицинских услуг уже определены.

«С одной стороны, должны быть документы по допуску страны, полученные от регулятора, который определяет обращение медицинских изделий на территории того или иного государства. С другой — должны быть подготовлены системы обучения врачей, дистрибуции» — сообщила Мамонова.

Протезирование, травматологические и спинальные конструкции - основные направления, по которым будет осуществляться медицинский экспорт в страны Северной Африки.

Экономический аналитик Владимир Соловейчик видит большой потенциал у отечественной медицины. Он отметил новейшие технологии лечения, методы работы со сложными больными и медицинские изделия, сделанные в России.

«Здесь есть два направления: «медицинский туризм», когда пациенты из-за рубежа приезжают в Россию, чтобы сделать сложные операции, как это имеет место в питерском НИИ им. Вредена, или, наоборот, экспорт медицинских технологий зарубеж, как это имеет место в Новосибирском АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк», — объяснет Соловейчик.

Эксперт считает, что инициатива «Медицинского технопарка» усиливает экономическое присутствие РФ в стратегически важном регионе и вносит «важный гуманитарный смысл» в миссию на севере африканского континента.

Политический обозреватель Владимир Головин также отмечает благоприятное влияние медицинского экспорта в Северную Африку на экономическую ситуацию страны.