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15:26   27 Мая 2019
Россия

Путин поручил Титову подготовить предложения по транспортному контролю

Путин поручил Титову подготовить предложения по транспортному контролю

Российский президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым 27 мая. 

Предприниматель рассказал, что в сфере транспорта увеличивается административная нагрузка. В основном, причиной этому стали, в частности, система «Платон», превышение массы и габаритов ТС и контроль на дорогах.

«Сегодня, в общем, это выливается уже в серьезные цифры», — указал предприниматель.

Путин поручил Титову подготовить предложения по транспортному контролю

Путин отреагировал на слова собеседника, сказав, что контролировать это необходимо. Титов согласился с президентом, но указал на то, что система еще до конца не отработана, из-за чего возникают технические сбои.

Бывают случаи, когда водителей штрафуют за то, что им не подвластно. Среди таких примеров раздувание тента ветром, что приводит к нарушению габаритов. Инструмент технически не налажен, его необходимо усовершенствовать, считает омбудсмен.

«Я согласен с вами полностью, потому что если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться», — ответил российский президент.

Он попросил бизнесмена подготовить предложения по ключевым вопросам в сфере транспортного контроля.

«Вижу, что они у вас есть», — подытожил Путин.

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Автор: Анна Манц
#путин #титов #транспорт

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