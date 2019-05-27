Россияне назвали бандитской отрыжкой 90-х нападение главы района Хакасии на журналиста

Съемочная группа «России 24» программы «Вести. Дежурная часть» зашла в кабинет главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, чтобы спросить о расходовании бюджетных денег, которые выделили на строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Люди пожаловались на плохое состояние домов — протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация.

Однако глава района отказался отвечать на вопросы журналиста. Тот попытался продолжить беседу, но Сергей Зайцев повалил журналиста на пол. Кто-то попытался закрыть камеру. Случившееся сопровождалось руганью со стороны Зайцева. Видео получило широкий резонанс.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев показал уровень свободы слова, когда корреспондент России 24 спросил его про пожары, которые произошли в 2015 году.#Россия #Хакасия pic.twitter.com/NeCHhYlHG1 — Гамлиэль Фишкин (@GamlielFishkin) 27 мая 2019 г.

Железные нервы у журналистов, я бы наверное ему втащил бы за такое ???? — Алексей Пальчун (@palchun) 26 мая 2019 г.

Какие журналисты, такое и отношение — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 26 мая 2019 г.

Кто ж так бросает ???С прогибом надо было!И на болевой переходить сразу! — SHENDER DIVISION (@ShenderDivision) 26 мая 2019 г.

Подсечка невнятная, или это бросок ? — Александр Барабашов (@Alekc157) 26 мая 2019 г.

Это можно смотреть бесконечно. Залипон. — Трампункт (@trumpunkt) 27 мая 2019 г.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев заявил, что съемочная группа заранее не согласовывала интервью и «ворвалась в кабинет в нерабочее время». По его словам, журналист «обзывал вором и коррупционером», а после спросил, не стыдно ли занимать место главы района, передает РИА Новости.

«И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», — сказал Сергей Зайцев.

Зацев совсем рамсы попутал! Думал, что "Россия24" - опозиционный канал. Ведь только опозиционер может задавать представителю власть острые вопросы! Кстати, если бы он напал на журналиста "Дождя", то об этом бы никто никогда не узнал, а если бы узнали, то не удивились. — Лев Скептикович (@skeptikovich) 27 мая 2019 г.

Вот скажите мне, он прекрасно знает, что его снимают на камеру. И не кто-нибудь, а федеральный канал. Знает, что это увидит вся страна. Зачем? Почему такая агрессия и выставление себя в нелучшем свете? Ищет повод за границу свалить? — ТАИРА-BEAR (@dard222) 27 мая 2019 г.

Это ж надо быть таким неуравновешенным — Елена Молчанова (@lina385522) 27 мая 2019 г.

Обменять имущество главы с погорельцами ... Может ума и сдержанности прибавится — Хомутов Дмитрий (@khomytov2013) 26 мая 2019 г.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами «за безобразную сцену» с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение по поводу случившегося. По его словам, член ЕР должен отвечать на любые вопросы журналистов, какими бы сложными и неприятными они ни были.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что главу Ширинского района Хакасии исключили из партии. По его словам, чиновники и депутаты отвечают за свои слова и поступки. Турчак назвал очередным приступом "белой чиновничьей горячки" случившееся в Хакасии.

«Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Турчак подчеркнул, что любой чиновник несет ответственность за свои слова и поступки. Тем, кто не умеет общаться с народом, отвечать на неудобные вопросы – не место во власти. «Единая Россия» и впредь не будет закрывать глаза на подобные вопиющие случаи. pic.twitter.com/so8hNf1pkK — Единая Россия ???????? (@er_novosti) 27 мая 2019 г.

Зам. секретаря Генсовета "Единой России" Е.Ревенко: "В ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберётся и даст принципиальную оценку". Суд должен выносить вердикт, а не комиссия по этике. Опоздала ваша комиссия. В КПСС такие комиссии еще на этапе отбора работали. — Игорь Иванов (@igor_iwanov) 26 мая 2019 г.

Это с журналистами так он себя ведет, а с простыми людьми, с бабульками...тоже подножки и рывки на пол? — Селена Блажи (@selenablaji) 27 мая 2019 г.

Это не журналист, там нет журналистов. — МайклЮрич (@ChoShto) 27 мая 2019 г.

Сразу видно - слуга народа!!! — Eugene Kalishkin (@evkbox) 27 мая 2019 г.

Если такое обхождение с журналистами федерального канала, то стесняюсь спросить, как же везде себя "хозяин" жизни с подчинёнными ??? А с рядовыми гражданами??? Кафтановщина какая то... — Ирина Белова (@Stalinka68) 26 мая 2019 г.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В рамках уголовного дела проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Хакасии, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть», передает пресс-служба СКР.

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журнали... https://t.co/COUV4dclRU — Следственный комитет (@sledcom_rf) 27 мая 2019 г.

Кто старое помянет, тому микрофон вон — Alexander (@tulosba) 27 мая 2019 г.

А кстати, почему жители района, которые живут в таких зонах, не страхуют свое жилье от несчастного случая, например от пожара или затопления? Почему государство по сути превратили в большую страховую компанию? Тогда зачем нужны Росгосстрахи, Согазы? — Зоя Смирнова (@kayzerova) 27 мая 2019 г.

Конечно, поведение Зайцева не фонтан, но и журналист с такой готовностью повалился на пол, что вызывает недоверие(( — karma (@zigzagsudbi) 26 мая 2019 г.

Журналисты сами несерьёзные ржут, а никак по другому нельзя интервью брать? Надо врываться и наглеть? Ни в коем случае я не на стороне чиновника, если он не прав, но журналисты - хохочет, ему весело. Сам ещё в суд побежит, синячок найдёт... — Раиса Ал. (@RaisaVo1952) 27 мая 2019 г.