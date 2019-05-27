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16:09   27 Мая 2019
Медиа

Россияне назвали бандитской отрыжкой 90-х нападение главы района Хакасии на журналиста

Россияне назвали бандитской отрыжкой 90-х нападение главы района Хакасии на журналиста

Съемочная группа «России 24» программы «Вести. Дежурная часть» зашла в кабинет главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, чтобы спросить о расходовании бюджетных денег, которые выделили на строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Люди пожаловались на плохое состояние домов — протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация.

Однако глава района отказался отвечать на вопросы журналиста. Тот попытался продолжить беседу, но Сергей Зайцев повалил журналиста на пол. Кто-то попытался закрыть камеру. Случившееся сопровождалось руганью со стороны Зайцева. Видео получило широкий резонанс.

 

 

 

 

 

 

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев заявил, что съемочная группа заранее не согласовывала интервью и «ворвалась в кабинет в нерабочее время». По его словам, журналист «обзывал вором и коррупционером», а после спросил, не стыдно ли занимать место главы района, передает РИА Новости.

«И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», — сказал Сергей Зайцев.

 

 

 

 

 

 

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами «за безобразную сцену» с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение по поводу случившегося. По его словам, член ЕР должен отвечать на любые вопросы журналистов, какими бы сложными и неприятными они ни были.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что главу Ширинского района Хакасии исключили из партии. По его словам, чиновники и депутаты отвечают за свои слова и поступки. Турчак назвал очередным приступом "белой чиновничьей горячки" случившееся в Хакасии.

«Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

 

 

 

 

 

 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В рамках уголовного дела проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Хакасии, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть», передает пресс-служба СКР.

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #журналист #хакасия #зайцев

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