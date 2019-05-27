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14:53   27 Мая 2019
Россия

Собянин пообещал победителям Всероссийской олимпиады приз 500 тысяч рублей

Собянин пообещал победителям Всероссийской олимпиады приз 500 тысяч рублей

Победители Всероссийской олимпиады получат награду в размере 500 тысяч рублей. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной встрече с победителями и призерами олимпиады, сообщает 27 мая ТАСС. 

«Все, кто принимал участие в команде Москвы на Всероссийской олимпиаде, получат за то, что они дошли до такого высокого уровня, по 100 тысяч рублей», — заявил он в концертном зале «Зарядье».

Занявшие второе место получат по 300 тысяч рублей, а победители — 500 тысяч рублей. Ученики, которые заняли несколько призовых мест, могут стать миллионерами, добавил мэр. 

По сравнению с прошлым годом сумма выплат была увеличена, отмечают в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Ранее победители получали 300 тысяч рублей, призеры — 150 тысяч рублей. Награждать денежными призами участников сборной Москвы, которые не заняли призовых мест, стали впервые. 

В последнем этапе олимпиады участвовали более 1700 столичных школьников. Москвичи заработали 204 диплома победителя и 793 диплома призера. Это рекорд. 

Собянин пообещал победителям Всероссийской олимпиады приз 500 тысяч рублей

СМИ напоминает, что Всероссийская олимпиада школьников — крупнейшее интеллектуальное соревнование учащихся. Она проходит в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный). Призеры и победители имеют право поступить без экзаменов на любой профильный комитет любого госвуза России на бесплатное обучение. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #всероссийская олимпиада

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