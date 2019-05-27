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14:55   27 Мая 2019
Россия

Памятники лидерам ОПС «Уралмаш» убрали с Северного кладбища в Екатеринбурге

Памятники лидерам ОПС «Уралмаш» убрали с Северного кладбища в Екатеринбурге

Бюсты лидеров ОПС «Уралмаш» Григория Цыганова, Сергея Иванникова и Александра Хабарова, которые были установлены на Северном кладбище Екатеринбурга, демонтировали. Их реконструируют, пишет портал 66.ru.

На участке, где раньше стояли памятники, работают строители - они заливают площадку бетоном. Сотрудники кладбища рассказали, что за 20 лет монументы обветшали, плитка отвалилась.

«И важно, что сходство бюстов с реальными людьми было не очень большое, поскольку в архивах сохранились фото и видео в основном с Александром Алексеевичем [Хабаровым]», — сообщили порталу.

Новые памятники, а также столики и скамейки появятся к середине июня.

ОПС «Уралмаш» являлся самой серьезной криминальной группировкой Екатеринбурга в 90-х. В мае 99-го Минюст зарегистрировал общественно-политический союз «Уралмаш». К тому времени все дела на лидеров группировки уже были закрыты, и глава союза Александр Хабаров в апреле 2002-го стал городским депутатом.

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #кладбище #общество #криминал

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