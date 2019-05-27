Путин заявил о недопустимости «несуразных» проверок бизнеса

Глава РФ призвал не допускать проведение несуразных проверок и административную нагрузку на бизнес. В ходе встречи с Путиным уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере.

Также Титов представил российскому лидеру «Реестр проблем российского бизнеса» и попросил о продолжении работы над докладом на базе аналитического центра при правительстве. Путин одобрил продолжение работы.

#Кремль: Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым https://t.co/JIfZgUGVon pic.twitter.com/ooVn6aLMuO — Президент России (@KremlinRussia) May 27, 2019

Ранее сообщалось, что Титов в ходе встречи с президентом 27 мая предложил применять к бизнесменам меру пресечения в виде залога. Глава РФ отметил, что важно определиться с суммой залога.