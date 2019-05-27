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14:47   27 Мая 2019
Россия

Путин заявил о недопустимости «несуразных» проверок бизнеса

Путин заявил о недопустимости «несуразных» проверок бизнеса

Глава РФ призвал не допускать проведение несуразных проверок и административную нагрузку на бизнес. В ходе встречи с Путиным уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере.

Также Титов представил российскому лидеру «Реестр проблем российского бизнеса» и попросил о продолжении работы над докладом на базе аналитического центра при правительстве. Путин одобрил продолжение работы.

Ранее сообщалось, что Титов в ходе встречи с президентом 27 мая предложил применять к бизнесменам меру пресечения в виде залога. Глава РФ отметил, что важно определиться с суммой залога.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #титов #политика #бизнес

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