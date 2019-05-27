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14:39   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Стеклянный мост в Киеве продолжает разрушаться

Стеклянный мост в Киеве продолжает разрушаться

Третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в Киеве: предыдущие два стекла лопнули 26 мая. Об этом сообщает телеканал 112.

Несмотря на инцидент мост для посетителей не закрывали, оградив лишь пострадавшую зону для дальнейшего ремонта.

«На месте, когда оно трескалось, было очень много очевидцев. Это видела муниципальная охрана и мы. Во время происшествия на этом участке никого не было», — сказала журналистка в эфире телеканала 112.

Напомним, два защитных стекла-пленки треснули во время празднования Дня Киева — спустя сутки после открытия моста. В тот же день мэр города Виталий Кличко попросил полицию расследовать инцидент и пообещал, что в ближайшие сутки стеклянные панели заменят. В пресс-службе мэрии заявили, что по предварительным данным мост мог треснуть из-за действий вандалов.

Стеклянный мост в Киеве продолжает разрушаться

Пешеходный мост открыли 25 мая, его пол сделан из стекла: через прозрачные панели можно наблюдать, что происходит под мостом. Мэр Кличко лично участвовал в церемонии открытия объекта, соединившего «Владимирскую горку» с аркой Дружбы народов.

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Автор: Александра Леснова
#украина #киев #кличко #новости #общество #мост

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