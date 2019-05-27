Девять торговых центров Благовещенска «заминировали»

Представитель экстренных служб Амурской области в понедельник, 27 мая, заявил, что посетителей и сотрудников девяти торговых центров Благовещенска эвакуировали после сообщений «о минировании». Неизвестные «заминировали» торгово-развлекательные центры «Мега», «Флагман», «Перекресток», «Острова», «Зея».

«Предварительно, заинтересованные службы выехали по девяти адресам», — сказал собеседник агентства​​​.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» продолжается с января 2019 года и уже затронула дальневосточные города. Аналогичная ситуация складывалась два года назад. В сентябре 2017 года «заминировали» учреждения и торговые центры.

По информации столичного управления Федеральной службы безопасности, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов страны. По оценке ФСБ, только в столице ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего эвакуировали почти два миллиона человек из ТЦ и вокзалов. Однако угрозы взрывов не подтвердились.