Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

 Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА
Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Московский суд признал законным продление ареста украинским морякам

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу

Познер назвал несправедливым отношение россиян к Чубайсу
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

Совет директоров Renault заинтересовало предложение Fiat Chrysler о слиянии

 Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА
16:09   27 Мая 2019
Россия

Девять торговых центров Благовещенска «заминировали»

Девять торговых центров Благовещенска «заминировали»

Представитель экстренных служб Амурской области в понедельник, 27 мая, заявил, что посетителей и сотрудников девяти торговых центров Благовещенска эвакуировали после сообщений «о минировании». Неизвестные «заминировали» торгово-развлекательные центры «Мега», «Флагман», «Перекресток», «Острова», «Зея».

«Предварительно, заинтересованные службы выехали по девяти адресам», — сказал собеседник агентства​​​.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» продолжается с января 2019 года и уже затронула дальневосточные города. Аналогичная ситуация складывалась два года назад. В сентябре 2017 года «заминировали» учреждения и торговые центры.

По информации столичного управления Федеральной службы безопасности, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов страны. По оценке ФСБ, только в столице ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего эвакуировали почти два миллиона человек из ТЦ и вокзалов. Однако угрозы взрывов не подтвердились. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#благовещенск #общество #тц #заминировали

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...