Кандидат в президенты Литвы выступил за проведение досрочных выборов в Сейм весной 

Кандидат на пост президента Литвы Гитанас Науседа, который побеждает в выборах, не исключил возможности проведения досрочных выборов в Сейм, то есть парламент, в текущем году, сообщает Sputnik Литва 27 мая.

Согласно данным радиостанции, очередные избирательные мероприятия в парламент республики проходят во второе воскресенье октября в год истечения полномочий членов палаты. Из этого следует, что парламентские выборы в Литве должный пройти в будущем году.

Однако экономист считает, что проведение мероприятий осенью — «не лучшая вещь». Науседа отметил, что новое правительство в таком случае не имеет возможности изменить бюджет, который успел принять предшествующий Кабинет министров.

«Я думаю, что это неверный принцип, и выборы в Сейм весной были бы лучшей альтернативой», — подчеркнул кандидат.

26 мая состоялся второй тур голосования за претендентов на пост литовского главы. Sputnik предоставил предварительные результаты избирательной комиссии: Науседу поддерживают 65,86 процентов литовцев, а его оппонента — Ингриду Шимоните — 32,86 процентов избирателей.