Лавров надеется, что США не станут воевать с Тегераном

Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в решении президента США Дональда Трампа отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток. По его мнению, из-за этого могут вырасти риски в регионе. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

«Вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают», — прокомментировал министр решение Трампа.

Поэтому Лавров надеется, что Вашингтон все-таки придет к выводу, что воевать с Тегераном безрассудно.

«По крайней мере, у нас есть основания надеяться на это. Сегодня не все в американском руководстве одержимы агрессивными стремлениями», — подчеркнул он.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 24 мая получил согласие от Трампа на отправку дополнительных войск на Ближний Восток из-за напряженности между Тегераном и Вашингтоном. По информации CNN, туда были отправлены зенитные комплексы Patriot, разведывательный самолет, а также силы, призванные «сдерживать иранские угрозы».

Ранее американский лидер заявлял, что США не стремятся сменить режим в Иране.