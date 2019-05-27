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14:07   27 Мая 2019
Россия

Путин назвал условие для применения к бизнесменам меры пресечения в виде залога

Путин назвал условие для применения к бизнесменам меры пресечения в виде залога

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 27 мая, принял уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, который предложил в первую очередь применять к бизнесменам меру пресечения в виде залога.

«Надо проанализировать, важна сумма залога», — ответил Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #титов #предприниматели

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