Путин назвал условие для применения к бизнесменам меры пресечения в виде залога
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 27 мая, принял уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, который предложил в первую очередь применять к бизнесменам меру пресечения в виде залога.
«Надо проанализировать, важна сумма залога», — ответил Путин.
#Кремль: Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым https://t.co/JIfZgUGVon pic.twitter.com/ooVn6aLMuO— Президент России (@KremlinRussia) 27 мая 2019 г.