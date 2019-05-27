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 Лавров назвал некрасивым шагом США давать советы оппозиции Венесуэлы

Лавров назвал некрасивым шагом США давать советы оппозиции Венесуэлы
14:29   27 Мая 2019
Весь мир

Лавров назвал некрасивым шагом США давать советы оппозиции Венесуэлы

Лавров назвал некрасивым шагом США давать советы оппозиции Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне предстоящих переговоров властей Венесуэлы и оппозиции заявил, что Вашингтон не должен давать советы Хуану Гуаидо.

Он подчеркнул, что Россия давно призывает конфликтующие стороны начать диалог. Министр напомнил, что, когда в рамках так называемого «механизма Монтевидео» было предложено начать переговоры между правительством и оппозицией, лидер Венесуэлы Николас Мадуро согласился на это, а его оппонент Гуаидо отказался. 

Лавров назвал некрасивым шагом США давать советы оппозиции Венесуэлы

Лавров убежден, что лидер оппозиции действовал в русле логики США, «которые считают, что говорить с правительством можно только о сроках и об условиях отставки действующего президента». Он подчеркнул, что это очередное проявление неуважения ко всей Латинском Америке.

«Я понимаю, что манеры у администрации Соединенных Штатов специфические, но можно было бы, конечно, чуть-чуть повежливее», — добавил министр.

Напомним, на этой неделе пройдут очередные переговоры между представителями Мадуро и Гуаидо в Осло. 

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #венесуэла #мадуро #аидо

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