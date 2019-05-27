Лавров назвал некрасивым шагом США давать советы оппозиции Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне предстоящих переговоров властей Венесуэлы и оппозиции заявил, что Вашингтон не должен давать советы Хуану Гуаидо.

Он подчеркнул, что Россия давно призывает конфликтующие стороны начать диалог. Министр напомнил, что, когда в рамках так называемого «механизма Монтевидео» было предложено начать переговоры между правительством и оппозицией, лидер Венесуэлы Николас Мадуро согласился на это, а его оппонент Гуаидо отказался.

Лавров убежден, что лидер оппозиции действовал в русле логики США, «которые считают, что говорить с правительством можно только о сроках и об условиях отставки действующего президента». Он подчеркнул, что это очередное проявление неуважения ко всей Латинском Америке.

«Я понимаю, что манеры у администрации Соединенных Штатов специфические, но можно было бы, конечно, чуть-чуть повежливее», — добавил министр.

Напомним, на этой неделе пройдут очередные переговоры между представителями Мадуро и Гуаидо в Осло.