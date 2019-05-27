Самолет украинской авиакомпании улетел без части пассажиров

Украинская авиакомпания МАУ забыла в автобусе перед самолетом 30 пассажиров, отправив рейс без них. Об этом сообщает телеканал Царьград ТВ.

Инцидент произошел во время пересадки рейса PS055 в киевском аэропорту Борисполь. Пассажиров, ожидающих в автобусе перед посадкой, оставили у здания аэровокзала, пока воздушное судно улетало без них.

«Водитель говорит — все выходим обратно, самолёт без вас улетел. Первая реакция полного автобуса людей — как так могло произойти? Вернулись на стойку регистрации, и никто ничего не знает, люди паникуют, у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу», — описывает происходящее пассажирка Александра Коровник.

Авиакомпания заявила, что отправить забытых пассажиров в Одессу нет возможности: для 30 человек не нашлось места в других самолетах. Им предложили организовать ночной автобус до Одессы и обеспечить едой.

Комментаторы посоветовали пострадавшим обратиться к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, предположительно, имеет связи с руководством авиакомпании: основным бенефициаром МАУ является украинский олигарх Игорь Коломойский.