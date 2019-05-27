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14:01   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Самолет украинской авиакомпании улетел без части пассажиров

Самолет украинской авиакомпании улетел без части пассажиров

Украинская авиакомпания МАУ забыла в автобусе перед самолетом 30 пассажиров, отправив рейс без них. Об этом сообщает телеканал Царьград ТВ.

Инцидент произошел во время пересадки рейса PS055 в киевском аэропорту Борисполь. Пассажиров, ожидающих в автобусе перед посадкой, оставили у здания аэровокзала, пока воздушное судно улетало без них.

«Водитель говорит  — все выходим обратно, самолёт без вас улетел. Первая реакция полного автобуса людей  — как так могло произойти? Вернулись на стойку регистрации, и никто ничего не знает, люди паникуют, у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу», — описывает происходящее пассажирка Александра Коровник.

Самолет украинской авиакомпании улетел без части пассажиров

Авиакомпания заявила, что отправить забытых пассажиров в Одессу нет возможности: для 30 человек не нашлось места в других самолетах. Им предложили организовать ночной автобус до Одессы и обеспечить едой.

Комментаторы посоветовали пострадавшим обратиться к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, предположительно, имеет связи с руководством авиакомпании: основным бенефициаром МАУ является украинский олигарх Игорь Коломойский.

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Автор: Тимофей Булочкин
#украина #киев #происшествия #аэропорт #рейс #новости #общество

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