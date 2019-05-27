Пентагон закупает патроны для российского оружия

Заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которого нет у НАТО, опубликовали на сайте правительства США. Об этом сообщило издание Defence Blog 27 мая.

Отмечается, что ответственным за размещение является подразделение Пентагона, которое занимается закупками. В списке можно найти патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 миллиметров, а также для пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

К тому же, командование армии Штатов ищет поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем, которые могут доставить товар за пределы континентальной Америки. Точный адрес не указывается.