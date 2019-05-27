Бывший ученик открыл стрельбу в польской школе и ранил двух человек

Бывший ученик открыл стрельбу в своей школе. Случай произошел в польском городе Бжесць-Куявский. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

Известно, что молодой человек пришел в общеобразовательную школу, в которой учился ранее, с оружием и петардами. Он взорвал внутри здания две петарды, после чего открыл стрельбу. Ранены два человека — сотрудница школы и 11-летняя ученица. Позже пострадавших доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пресс-секретарь местной полиции заявил, что 18-летний парень стрелял не из огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют раны потерпевших. Что за оружие он использовал, пока неясно.

Полиция уже задержала буйного школьника. По сообщению местных властей, ситуация находится под контролем, однако они попросили родителей срочно забрать детей из школы.

По непроверенной информации, молодой человек проходил курс психиатрического лечения и недавно покинул больницу в Торуне.