Напавший на журналиста хакасский чиновник пожалуется на съемочную группу в полицию

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13:51   27 Мая 2019
Россия

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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, устроивший потасовку с корреспондентом «России-24», намерен подать заявление в полицию на телевизионщиков. Чиновник составит документ после юридической оценки инцидента, пишет «360».

Зайцев заявил, что инцидента можно было избежать, если бы журналисты телеканала заранее договорились с районной администрацией о встрече, а «не врывались бы в его кабинет в нерабочее время».

По его словам, оператор и журналист ворвались к нему в кабинет и стали задавать вопросы о «криминальном прошлом» и о том, как он возвел себе «коттедж на деньги, предназначенные на постройку очистных сооружений».

Чиновник отметил, что попросил журналиста сесть, а получив отказ, велел ему выйти. Зайцев отметил, что потом у него сдали нервы и он начал выталкивать телевизионщика. Он также подчеркнул, что выложенное в сеть видео смонтировано.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту нападения на корреспондента «России-24».

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Автор: Ольга Шпакова
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