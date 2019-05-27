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13:51   27 Мая 2019
Весь мир

Россия надеется, что переговоры по Венесуэле в Норвегии приведут к согласию

Россия надеется, что переговоры по Венесуэле в Норвегии приведут к согласию

Россия надеется, что переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы приведут к общеприемлемому решению. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Российский министр подчеркнул, что Москва ждет предстоящих переговоров в Норвегии. Он добавил, что Россия всегда призывала стороны венесуэльского кризиса установить подобные контакты.

Напомним, 16 мая представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо провели в Осло встречу, на которой обсуждались варианты решения кризиса в стране. Позже Мадуро назвал начавшийся диалог весьма позитивным. 

В субботу, 25 мая, МИД Норвегии сообщил, что очередной раунд переговоров вновь состоится в Осло в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #венесуэла #мадуро #гуаидо

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