Россия надеется, что переговоры по Венесуэле в Норвегии приведут к согласию

Россия надеется, что переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы приведут к общеприемлемому решению. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Российский министр подчеркнул, что Москва ждет предстоящих переговоров в Норвегии. Он добавил, что Россия всегда призывала стороны венесуэльского кризиса установить подобные контакты.

Призываем все вовлеченные в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса путем переговоров основных сил этой страны, не навязывая ультимативные требования к руководству Венесуэлы#КомментарийМИД #Венесуэла #Норвегия #Осло ⬇️⬇️⬇️ ????https://t.co/gGSGEHWW7i pic.twitter.com/6rT26Szi9W — МИД России ???????? (@MID_RF) May 27, 2019

Напомним, 16 мая представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо провели в Осло встречу, на которой обсуждались варианты решения кризиса в стране. Позже Мадуро назвал начавшийся диалог весьма позитивным.

В субботу, 25 мая, МИД Норвегии сообщил, что очередной раунд переговоров вновь состоится в Осло в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей.