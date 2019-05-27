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16:20   27 Мая 2019
Россия

В депутаты Долгопрудного собрались актриса Аронова и Рыбин из «Дюны»

В депутаты Долгопрудного собрались актриса Аронова и Рыбин из «Дюны»

Музыкант, основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и народная артистка РФ Мария Аронова оказались в числе участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в совет депутатов подмосковского Долгопрудного. Выборы состоятся в единый день голосования - 8 сентября. 26 мая «Единая Россия» провела праймериз, чтобы определить, кто из потенциальных кандидатов пользуется наибольшей поддержкой населения.

Рыбин и Аронова участвовали в праймериз как самовыдвиженцы. Хотя народная артистка РФ, звезда фильма «Батальонъ»  не исключила, что может вступить в ряды партии.

«Если потребуется, то может быть вступлю», — сказала Аронова «Политике Сегодня». 

В Совете депутатов Долгопрудного Мария Аронова хотела бы заниматься вопросами благоустройства города. 

«Мне бы очень хотелось решить вопрос с дорогами, с проездами для колясок, в частности. Когда я была молодой  мамой, то с коляской не могла попасть в магазины, трудно было съехать с высоких бордюров. А в принципе у нас такой прекрасный мэр. Если бы мы работали с ним во благо города, это было бы огромное счастье», — поделилась народная артистка РФ планами. 

Актриса Аронова идет в депутаты Долгопрудного, чтобы решить вопрос с дорогами

Желание послужить Долгопрудному у Ароновой настолько велико, что она готова даже взять паузу в актерской карьере.  

«Думаю, что мне очень трудно будет совмещать (деятельность депутата и служение в театре — прим.ред.) Но если приму окончательное решение, что буду за что-то отвечать, придется тратить большое количество времени. Вполне вероятно, что  возьму паузу в карьере», — сказала Аронова.

Почему в депутаты решил податься основатель легендарной группы «Дюна» Виктор Рыбин, выяснить у него не удалось. Музыкант наотрез отказался рассказывать об этом. 

«Выдвигаюсь? (в депутаты- прим.ред.) Никуда я не выдвигаюсь. Ничего не комментирую»,  — сказал Рыбин.  

Актриса Аронова идет в депутаты Долгопрудного, чтобы решить вопрос с дорогами

Итоги праймериз «Единая Россия» обещает подвести на следующей неделе. 

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Автор: Мария Владимирова
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