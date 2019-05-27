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13:37   27 Мая 2019
Россия

Экс-сотрудник МУР назвал причину роста числа наказаний за выращивание конопли

Экс-сотрудник МУР назвал причину роста числа наказаний за выращивание конопли

Россиян стали чаще наказывать за культивирование конопли не из-за увеличения числа самих преступлений, а из-за внутренних мероприятий министерства внутренних дел, считает бывший сотрудник Московского уголовного розыска Вячеслав Демин. Об этом он рассказал в беседе с «News.ru» 27 мая.

Согласно данным портала, в прошлом году 737 россиян понесли административное наказание за выращивание запрещенного наркотического растения. Показатель почти на 190 процентов выше, чем в 2013 году, когда за культивирование конопли наказали только 255 человек.

Сыщик объяснил, что в ведомстве периодически проводят определенные мероприятия, которые могут длиться от недели до полугода. Например, руководство распоряжается обратить внимание «на фермеров приусадебных хозяйств по выращиванию нарконесущей травы».

«Поэтому участковые просто ходить начали», — указал экс-сотрудник МУР.

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Автор: Анна Манц
#мвд #наркотики #наказание #конопля

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