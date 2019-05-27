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13:37   27 Мая 2019
Весь мир

США не смогут помешать террористам похищать людей на востоке Сирии

США не смогут помешать террористам похищать людей на востоке Сирии

SNHR опубликовала статью, в которой спрашивает американцев, куда пропали без вести две тысячи человек с левобережья Евфрата, оккупированного США. Об этом 27 мая сообщает ФАН

По информации агентства, обращение гуманитарщиков в США пропустили мимо ушей. Вашингтону невдомек, что на территории, которую контролируют проамериканские силы, пропадают люди. И что «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) до сих пор получает деньги. 

Напомним, ИГ лишилось основных источников дохода — продажи нефти, сирийских древностей, поборов с бизнесменов — после потери основной территории. Единственный способ заработать денег, который у них остался — это похищать людей за выкуп. 

США не смогут помешать террористам похищать людей на востоке Сирии

Так, за иностранца преступники могли назначить выкуп в размере двух-трех миллионов долларов. За сирийца или курда они требовали до трех тысяч. Если родственники похищенного не могли найти денег, его убивали. Террористы не щадили ни женщин, ни детей. 

По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ Андрея Чупрыгина, резкий рост похищений связан с разгромом ИГ. 

«Почему такой сильный всплеск? Уже речь идет на тысячи людей, а не на десятки. Такого ранее не замечалось, насколько я помню. Мысль по этому поводу только одна — у террористов заканчиваются деньги», — считает Чупрыгин.

США и SDF не смогут быстро ликвидировать угрозу. Это значит, что сирийцев и дальше будут похищать и грабить террористы. 

«Единственный способ этому противодействовать — планомерно и методично заниматься поиском, вычислением и уничтожением террористических групп», — считает он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #политика #весь мир #похищение

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