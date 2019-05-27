Россия и Куба будут расширять инвестиционное сотрудничество

Москва и Гавана настроены на расширение инвестиционного сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции после переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Лавров отметил, что на встрече были проанализированы возможности для расширения связей в экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Российские компании участвуют в больших проектах в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, отметил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 27 мая, в понедельник, Москву с рабочим визитом посетит глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он встретится с Лавровым, чтобы обсудить взаимодействие двух стран и предстоящие дипломатические контакты.