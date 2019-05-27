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13:18   27 Мая 2019
Россия

Зенинское шоссе расширяют в подмосковных Люберцах

Зенинское шоссе расширяют в подмосковных Люберцах

Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник, 27 мая, сообщил, что в подмосковных Люберцах дорожники расширяют левую сторону Зенинского шоссе в сторону столицы. По его словам, после окончания работ движение по Зенинскому шоссе откроют по четырем полосам, что значительно увеличит пропускную способность автотрассы.

«Порядка 50 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения 70 километров в час», — подчеркнули в министерстве.

Дорожники расширяют Зенинское шоссе в рамках реконструкции участка с 1,9 по 3,2 километр автотрассы. Реконструкция поможет не только улучшить дорожную ситуацию в Люберцах, но и ликвидировать заторы в часы «пик». 

Движение автомобилей переключили на правую сторону по направлению из столицы в Московскую область, где расширили дорогу и уложили нижний слой покрытия. Верхний слой строители уложат позднее. По правой стороне шоссе также обустроят тротуар и установят наружное освещение.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #люберцы #зенинское шоссе

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