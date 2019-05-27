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13:19   27 Мая 2019
Весь мир

Лавров обсудил с главой МИД Кубы ситуацию в Венесуэле

Лавров обсудил с главой МИД Кубы ситуацию в Венесуэле

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррилья. Министры обсудили кризис в Венесуэле и попытки Вашингтона переделать регион под стать доктрины Монро.

По итогам встречи Лавров сообщил, что прошел обмен мнения по ряду вопросов двусторонней и международной повестки. Также стороны поговорили «о процессах интеграционного строительства на пространстве Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе в контексте ситуации в Венесуэле».

«Мы, естественно, не приемлем такие подходы и будем твердо отстаивать нормы и принципы устава ООН», — напомнил Лавров о позиции Кремля.

Кроме того, российский министр заявил, что Россия будет продолжать поддерживать Кубу как стратегического партнера на мировой арене. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #мид рф #венесуэла

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