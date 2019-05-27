Песков не подтвердил отставку Суркова

Отставку помощника президента РФ Владислава Суркова не подтвердили в Кремле. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — прокомментировал журналистам Песков заявления об отставке Суркова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Сурков уходит в отставку. Эти слухи также опроверг Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он заявил, что это неправда, а также добавил, что знает, кто стоит за распространением этих слухов.