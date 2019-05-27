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12:51   27 Мая 2019
Россия

Песков не подтвердил отставку Суркова

Песков не подтвердил отставку Суркова

Отставку помощника президента РФ Владислава Суркова не подтвердили в Кремле. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

«Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — прокомментировал журналистам Песков заявления об отставке Суркова. 

Ранее в СМИ появились сообщения, что Сурков уходит в отставку. Эти слухи также опроверг Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он заявил, что это неправда, а также добавил, что знает, кто стоит за распространением этих слухов. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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