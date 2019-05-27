Песков не подтвердил отставку Суркова
Отставку помощника президента РФ Владислава Суркова не подтвердили в Кремле. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — прокомментировал журналистам Песков заявления об отставке Суркова.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Сурков уходит в отставку. Эти слухи также опроверг Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он заявил, что это неправда, а также добавил, что знает, кто стоит за распространением этих слухов.
Песков не стал комментировать сообщения об отставке Суркова https://t.co/krbhqESaq2 pic.twitter.com/In17gO8Gvu— РИА Новости (@rianru) May 27, 2019