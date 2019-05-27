«Русский след» в убийстве Вороненкова сфальсифицировали, заявила вдова ​​​​​​​

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, что украинские спецслужбы вынудили ее заявить о «русском следе» в деле убийства ее мужа — экс-депутата Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Политэксперт.

Максакова попросила прощения у экс-супруга Владимира Тюрина за ложь о том, что он якобы убил ее мужа Вороненкова. Женщина призналась, что украинский генпрокурор Юрий Луценко рекомендовал ей «поверить» в то, что Тюрин причастен к убийству Вороненкова.

Свое продолжительное молчание вдова объяснила подпиской о неразглашении тайны следствия.

«В момент, когда представители спецслужб Украины убеждали ее в причастности России к убийству Вороненкова, они заявляли, что этому якобы есть доказательства», — сообщает интернет-ресурс Политэксперт.

После того, как экс-президент Украины Петр Порошенко ушел с поста, Максакова публично выступила в киевском суде и рассказала, что версия убийства, «сшитая нитками пана Луценко», окончательно развалилась. Она попросила расценивать ее заявление как «покаяние» перед Владимиром Тюриным и обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину, попросив его считать все сказанное официальным заявлением.