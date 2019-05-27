Полиция задержала второго подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

Об этом СМИ сообщил мэр города Жерар Коллон, ранее занимавший пост министра внутренних дел страны. Других подробностей он не озвучил.

24 мая вечером на пешеходной улице в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Правоохранители разыскивали мужчину, который попал в объектив камеры видеонаблюдения. Из видеозаписи следует, что он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Отмечалось, что бомба была начинена гвоздями и болтами.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo. Si vous avez des informations, #AidezNous. Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) May 25, 2019

27 мая полиции удалось задержать подозреваемого по делу о взрыве. Как сообщают местные СМИ, задержанного мужчину 24-х лет поместили под стражу.