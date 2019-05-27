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12:53   27 Мая 2019
Весь мир

Полиция задержала второго подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

Полиция задержала второго подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

Об этом СМИ сообщил мэр города Жерар Коллон, ранее занимавший пост министра внутренних дел страны. Других подробностей он не озвучил.

24 мая вечером на пешеходной улице в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Правоохранители разыскивали мужчину, который попал в объектив камеры видеонаблюдения. Из видеозаписи следует, что он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Отмечалось, что бомба была начинена гвоздями и болтами.

27 мая полиции удалось задержать подозреваемого по делу о взрыве. Как сообщают местные СМИ, задержанного мужчину 24-х лет поместили под стражу.

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Автор: Ольга Шпакова
#франция #происшествия #взрыв #весь мир #лион

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