Владимирский губернатор две недели не может выяснить, кто брал его машину покататься

Администрация Владимирской области разбирается в инциденте со служебным автомобилем губернатора Владимира Сипягина после публикации видео, на котором Toyota Highlander А001МР33, по версии автора ролика, нарушает ПДД. Как сообщила «Политике Сегодня» пресс-секретарь главы области Ольга Петрова, пользователь зафиксировал на регистратор перемещения черной иномарки 9 мая, однако губернатора в машине не было.

«За рулем был водитель, но поскольку сейчас служебная проверка ведется, [выясняют] все-таки 9 мая это или не 9 мая, установить, кто конкретно из водителей там был за рулем сейчас сложно», - сказала Петрова.

Круг поисков владимирской администрации ограничен двумя вариантами, поскольку у Владимира Сипягина работают только два водителя, уточнила Петрова. Губернатор, по ее словам, ранее лично призывал своих сотрудников «строго и неукоснительно» соблюдать правила дорожного движения. В настоящий момент Сипягин не пользуется служебным авто, так как уехал в командировку: изучает тонкости военного дела в академии Генштаба РФ.

- Водители могут взять служебный автомобиль и поехать по своим делам? - уточнил корреспондент «ПС».

- Ни в коем случае, - заверила Петрова.

Перемещения черной «японки» губернатора не впервые становятся предметом общественных обсуждений. В начале февраля в соцсетях появился ролик, на котором полицейская машина, сопровождавшая Toyota Highlander А001МР33, совершала опасные маневры на трассе. В тот день Сипягин вместе с депутатом Госдумы Александром Курдюмовым направлялся в город Вязники с рабочим визитом.

Экипаж ДПС из губернаторского кортежа пользователи обвинили в «неадекватном» поведении: служебный автомобиль совершил несколько резких остановок, после того, как ее пропустил автор ролика. На видео слышно, как стражи порядка оскорбляют автомобилиста. Водитель сообщил в соцсетях, что написал заявление с требованием привлечь полицейских к ответственности.