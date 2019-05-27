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12:50   27 Мая 2019
Россия

Владимирский губернатор две недели не может выяснить, кто брал его машину покататься

Владимирский губернатор две недели не может выяснить, кто брал его машину покататься

Администрация Владимирской области разбирается в инциденте со служебным автомобилем губернатора Владимира Сипягина после публикации видео, на котором Toyota Highlander А001МР33, по версии автора ролика, нарушает ПДД. Как сообщила «Политике Сегодня» пресс-секретарь главы области Ольга Петрова, пользователь зафиксировал на регистратор перемещения черной иномарки 9 мая, однако губернатора в машине не было.

«За рулем был водитель, но поскольку сейчас служебная проверка ведется, [выясняют] все-таки 9 мая это или не 9 мая, установить, кто конкретно из водителей там был за рулем сейчас сложно», - сказала Петрова.

Круг поисков владимирской администрации ограничен двумя вариантами, поскольку у Владимира Сипягина работают только два водителя, уточнила Петрова. Губернатор, по ее словам, ранее лично призывал своих сотрудников «строго и неукоснительно» соблюдать правила дорожного движения. В настоящий момент Сипягин не пользуется служебным авто, так как уехал в командировку: изучает тонкости военного дела в академии Генштаба РФ.

- Водители могут взять служебный автомобиль и поехать по своим делам? -  уточнил корреспондент «ПС».

- Ни в коем случае, - заверила Петрова.

Перемещения черной «японки» губернатора не впервые становятся предметом общественных обсуждений. В начале февраля в соцсетях появился ролик, на котором полицейская машина, сопровождавшая Toyota Highlander А001МР33, совершала опасные маневры на трассе. В тот день Сипягин вместе с депутатом Госдумы Александром Курдюмовым направлялся в город Вязники с рабочим визитом.

Экипаж ДПС из губернаторского кортежа пользователи обвинили в «неадекватном» поведении: служебный автомобиль совершил несколько резких остановок, после того, как ее пропустил автор ролика. На видео слышно, как стражи порядка оскорбляют автомобилиста. Водитель сообщил в соцсетях, что написал заявление с требованием привлечь полицейских к ответственности.

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Автор: Марк Григорьев
#нарушение #пдд #владимирская область #владимир сипягин #toyota highlander а001мр33

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